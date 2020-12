Alyssa Milano (48) ist wieder ein Jahr älter! Die beliebte US-amerikanische Schauspielerin ist durch ihre Hauptrollen in den TV-Serien "Wer ist hier der Boss?", Charmed und "Mistresses" bekannt. 2020 war aber kein gutes Jahr für die Zweifach-Mama, denn sie infizierte sich mit dem Corona-Virus und hatte sehr lange mit den Symptomen zu kämpfen. Mittlerweile geht es ihr aber schon wieder besser. Der 18. Dezember ist für Alyssa ein besonderer Tag, denn es ist ihr Geburtstag – die Schauspielerin wird heute 48 Jahre alt.

Aus diesem Anlass veröffentlichte sie ein ungeschminktes Selfie mit einem besonderen Post, in dem sie ihr bisheriges Leben Revue passieren lässt. "Dies ist 48. Kein Filter. Kein Make-up. Nur meine Haut, in der ich mich superwohl fühle. Mein Körper macht beim Gehen knacksende Geräusche", schrieb Alyssa. Ihre Tochter habe sie vor einiger Zeit gefragt, warum ihr Hintern so wabbelig sei. Langsam würde die Schauspielerin ihr Alter auch spüren, da sie nun hin und wieder Dinge vergesse und die ganze Zeit müde sei. Trotzdem ist sie mit ihrem bisherigen Leben sehr zufrieden.

"Wahre Freiheit besteht nicht darin, keine Maske zu tragen und zur Bar zu gehen. Wahre Freiheit ist ein gut bezahlter Job mit einem lebenswerten Lohn, der Ihnen Zeit mit Ihrer Familie bietet, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie Sie Essen auf den Tisch bringen", nimmt sie weiter Bezug auf die aktuelle Gesundheitslage. Sie würde sich wünschen, in einem Land zu leben, das versteht, dass die Bereitstellung von Programmen für Menschen in Zeiten der Not ihre treuhänderische Pflicht ist.

Getty Images "Charmed"-Star Alyssa Milano, 2002

Getty Images Alyssa Milano, Serien-Darstellerin ("Charmed", "Mistresses")

Getty Images Alyssa Milano, 1999 bei einem Pressetermin

