So privat zeigt sie sich nicht immer! Mariah Carey (50) ist nicht nur eine glamouröse Pop-Diva, sondern auch eine liebende Mutter von zwei Kindern. Zusammen mit ihrem Ex Nick Cannon (40) hat sie Töchterchen Monroe (9) und Söhnchen Maroccan (9). Im Netz gibt die Sängerin aber nicht allzu viel aus ihrem Familienleben preis – doch nun macht die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin eine feierliche Ausnahme: Passend zur Weihnachtszeit nimmt Mariah ihre Fans mit auf einen winterlichen Familientrip!

Auf Instagram hat die 50-Jährige vor wenigen Tagen ein ziemlich cooles Video mit ihren Kindern veröffentlicht. Darin cruist Familie Carey ganz gemütlich in einem Luxus-Bus vom kalifornischen Los Angeles ins Wintersport-Paradies Aspen, Colorado. "Unser fröhlicher kleiner Roadtrip", hat die Musikerin ihren Beitrag betitelt. In diesem Clip sieht man die Beauty so ausgelassen wie selten – denn in weihnachtlichen Pyjamas genießen die Careys die Zeit in dem luxuriösen Gefährt sichtlich entspannt.

Dass Mariah ein absoluter Weihnachtsfan ist, dürfte niemanden wundern. Erst vor wenigen Tagen brachte sie sogar ihre eigene Weihnachtsshow auf Apple TV+ raus. Für dieses Spektakel soll die Diva keine Kosten und Mühen gescheut haben: Laut The Sun gab Mariah rund vier Millionen Euro für die Produktion aus.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2020

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe (l.) und Maroccan (m.)

Getty Images Mariah Carey bei den Billboard Music Awards 2019

