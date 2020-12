Mariah Carey (50) hat hohe Ansprüche! Ihr Weihnachtshit ""All I Want for Christmas Is You" läuft aktuell wieder rauf und runter in den Radios und gehört zu den erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Dass die Sängerin in der Adventszeit alles andere als bescheiden ist, dürfte vielen ihrer Fans schon seit Veröffentlichung des Songs im Jahr 1994 klar gewesen sein. Jetzt veranstaltete Mariah eine ganz besondere Weihnachtsshow – und dabei ließ sie nichts anbrennen.

Am Freitag brachte die Musikerin auf Apple TV+ ein Weihnachts-Special heraus: Dafür blätterte Mariah nach einem Bericht von The Sun rund vier Millionen Euro hin! Allein das Styling des US-Stars soll um die 140.000 Euro gekostet haben. Und: An der Show nahmen nur erstklassige Superstars teil, darunter Ariana Grande (27), Snoop Dogg (49) und Jennifer Hudson (39). Ein Insider verriet: "Mariah wollte, dass ihre Show alle umhaut." Das ist ihr wohl gelungen! Bereits jetzt ist Mariahs Weihnachtsspektakel bereits in 100 Ländern der Welt auf Platz eins der Apple TV+-Charts.

Und die Sängerin kann sich gleich doppelt freuen! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: "All I Want for Christmas Is You" ist der beliebteste Weihnachtssong dieses Jahres. Das geht aus dem Ranking der Offiziellen deutschen Charts hervor. "Last Christmas" von Wham! landete auf dem zweiten Platz, wie bereits im vergangenen Jahr.

Getty Images Mariah Carey bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2019

Michael Loccisano / Staff / Getty Images Mariah Carey, Dezember 2014

