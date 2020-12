Menowin Fröhlich (33) packt in seiner neuen Doku-Soap aus – seine Strafakte begann sich schon im Alter von 13 Jahren zu füllen! Momentan gibt der ehemalige zweifache DSDS-Kandidat in Menowin – Mein Dämon und ich einen äußerst privaten Einblick in sein Leben. Eine ganze Folge wurde dabei nun seiner kriminellen Vergangenheit gewidmet, die schon früh ihren Lauf nahm: 38 Straftaten hat Menowin angesammelt und landete bereits mit 14 Jahren im Jugendarrest.

"Ich habe mit zwölf schon angefangen zu rauchen und mit 13 fing das an, dass man ab und zu dann auch mal einen Joint geraucht hat", erinnert sich der fünffache Vater in der TVNOW-Sendung. Danach folgten schnell erste Schlägereien und Beschaffungskriminalität: "Zappzarapp stand ich dann vor Gericht, weil ich meinem Lehrer 50 Euro geklaut habe. Der Arme, der war immer so nett." Dafür kassierte der 33-Jährige 50 Arbeitsstunden, die er nie antrat – für vier Wochen landete er deshalb erstmals hinter Gittern. Später sei er sogar mal mit einer Schreckschusspistole in die Schule gekommen. "Ich wollte damit nicht rumballern oder so, sondern da ging es darum, dass alle gucken, wenn ich zu Schule komme, dass ich mir Respekt verschaffe", erklärt er.

Auch tätliche Angriffe hat der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer auf dem Kerbholz. Schließlich habe er sogar Verkehrsteilnehmer extrem gefährdet, indem er Teer von einer Autobahnbrücke schüttete – auch das im zarten Alter von 13 Jahren. Menowins Bruder Mario unternimmt einen Erklärungsversuch für das Verhalten seines Angehörigen. Er sieht ihren Vater in der Schuld: "Wer sowas erlebt, wenn die Mutter durchs Zimmer geprügelt wird, das prägt einfach."

Anzeige

TVNOW / filmpool Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich in "Menowin – Mein Dämon und ich"

Anzeige

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich und Senay in "Menowin – Mein Dämon und ich"

Anzeige

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit seinen Geschwistern Mario und Janice

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de