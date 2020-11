Menowin Fröhlich (33) und seine Familie leben am Existenzminimum. Seit der Popsänger 2005 und 2010 an der Castingshow DSDS teilgenommen hat, sind einige Jahre ins Land gegangen – auch mit seinen Veröffentlichungen "One Step Closer" oder zuletzt "Frei" schaffte er nicht den finanziellen Durchbruch. In der neuen Doku-Soap "Menowin – Mein Dämon und ich" wird nun offengelegt, wie viel Geld der Bühnenstar, seine Frau und seine fünf Kinder monatlich zur Verfügung haben!

In dem TVNOW-Format heißt es, dass der gebürtige Münchner und seine Angehörigen Hartz IV beziehen. Insgesamt stehen der siebenköpfigen Familie demnach gerade einmal 1.300 Euro monatlich zur Verfügung. Davon muss allerdings nicht nur der Alltag der Fröhlichs bestritten werden – Menowin konsumiert bereits seit über 20 Jahren Drogen. "Es ist schwer, gerade wenn man drogenabhängig ist, mit Geld umzugehen", kommentiert der 33-Jährige in der Sendung.

Eine Karriere außerhalb des Musikbusiness aufzubauen und damit auch ein sicheres Einkommen, sei zudem für Menowin von Anfang an schwer gewesen. Als er in die erste Klasse kam, sei seine Mutter inhaftiert worden – so konnte sie ihrem Kind nicht beim Schulstart helfen. Seine Ausbildung endete schließlich auf einer Sonderschule. Bei seinem Nachwuchs könnte das künftig anders sein: Eine seiner Töchter hat es von der Hauptschule auf die Realschule geschafft. "Das finde ich richtig krass, keiner von uns war auf der Realschule", freut er sich über den Erfolg seiner Tochter Jiepèn.

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit seiner Familie in "Menowin – Mein Dämon und ich"

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit seiner Tochter Jiepèn in "Menowin – Mein Dämon und ich"

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit seinen Kindern Jiepèn, Joel und Geneve

