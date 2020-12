Ja, es ist geschehen: Riccardo Simonetti (27) ist in festen Händen! Der Moderator hatte in den vergangenen Jahren immer wieder gescherzt, dass er wohl auf ewig alleinstehend sein würde. Vor allem, wenn er mit seinen Pärchenfreunden – wie zum Beispiel Farina Opoku und ihrem Mann Pouya Yari oder auch Sylvie Meis (42) und ihrem Mann Niclas Castello – unterwegs war, machte er Witze über sein Single-Dasein. Doch das hat nun ein Ende, denn Riccardo hat sich tatsächlich verknallt!

Zum ersten Mal in seinem Leben ist der Influencer vergeben. Warum er die Liebe zu seinem Partner nun öffentlich macht? Das erklärt Riccardos Management gegenüber RTL: "Einerseits, um ein Zeichen für mehr Toleranz zu setzen, andererseits aber auch, um sich nicht länger verstecken zu müssen." Gemeinsame Auftritte seien derzeit aber noch nicht geplant.

Der Mann an der Seite das Wahlberliners? Steven, 37 Jahre alt und gebürtig aus New York. Kennengelernt haben sich die beiden laut Bunte in einem Fitnessstudio. "Ich fand ihn und seinen amerikanischen Akzent sofort süß. Wir haben uns verabredet", verrät Riccardo gegenüber dem Magazin und ergänzt in Bezug auf seine erste Beziehung: "Ich wusste gar nicht, dass ich so romantisch sein kann."

Getty Images Sylvie Meis und Riccardo Simonetti im November 2018

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Dezember 2020

Instagram / riccardosimonetti Moderator Riccardo Simonetti

