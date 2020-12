Treten sie jetzt etwa in die Fußstapfen der Kardashians? Bei den TikTok-Schwestern Charli (16) und Dixie D'Amelio (19) könnte es nicht besser laufen: Obwohl die beiden in letzter Zeit häufiger in Skandale verwickelt waren, knacken sie auf der beliebten App einen Rekord nach dem anderen – Charlie zählte zuletzt sogar über 100 Millionen Follower auf der Plattform. Nun wollen sie gemeinsam mit ihren Eltern eine neue Branche erobern: Die erste D'Amelio-Reality-Show steht bereits in den Startlöchern!

Das bestätigten die Geschwister zusammen mit Vater Marc (52) und Mutter Heidi (48) auf ihrem brandneuen Instagram-Account @dameliosonhulu. "Wir freuen uns so sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir eine Show für euch haben, die 2021 auf Hulu erscheinen wird", kündigten sie dort in einem kurzen Videoclip an. Die Familie könne es kaum erwarten, ihren Fans ihr tägliches Leben in Los Angeles zu zeigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sie besser kennenzulernen.

Dass die D'Amelios damit aber keinesfalls Kim Kardashian (40) und Co. nacheifern wollen, klärte Dixie in einem Interview mit dem Euphoria-Magazin auf. "Leute denken wahrscheinlich: 'Oh, wird das wie die Kardashians? Werdet ihr euch streiten und so?' Ich glaube eher nicht. Wir wollen einfach unser Leben zeigen", gab die 19-Jährige zu verstehen. Ob und wann die Show auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / charlidamelio Dixie, Marc, Heidi und Charli D'Amelio (v.l.n.r.)

Instagram / _.charlie.damelio.__ Charli D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio

