Dixie D'Amelio (19) muss gerade ganz schön einstecken! Die 19-Jährige wurde durch ihre Tanzvideos auf der Plattform TikTok berühmt und hat mittlerweile 21 Millionen Follower auf Social Media. Aber das könnte sich jetzt ändern: Denn die Amerikanerin erntet gerade einen heftigen Shitstorm! Der Internetstar hat sich bereits im Netz für sein Verhalten entschuldigt, doch die Anschuldigungen sind heftig: Rassismus lautet der Vorwurf!

Dixie hat auf TikTok ein Video gepostet, in dem sie zu dem Lied "F*** the Police" von NWA tanzt, in dem Ausdrücke vorkommen, die schwarze Menschen angreifen. Dazu schwingt die 19-Jährige fröhlich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht die Hüften – für viele geht dieses Verhalten gar nicht! Sie werfen Dixie nun vor, dass sie sich über Rassismus lustig mache. "Wir haben das Jahr 2020. Ein weißes Mädchen benutzt das N-Wort mit einem Lächeln im Gesicht [...]. Willst du mich verarschen?", schreibt ein wütender User auf Twitter.

Kurz darauf hat Dixie Reue gezeigt und das Video wieder gelöscht. Sie entschuldigte sich auf Twitter mit den Worten: "Ich habe das Video gelöscht und ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich es überhaupt erst gepostet habe." Auf Instagram ist die Kommentarfunktion der 19-Jährigen aktuell eingeschränkt – kommt sie vielleicht mit der Kritik nicht klar?

Instagram / dixiedamelio TikTok-Star Dixie D'Amelio

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, 2020

