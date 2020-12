Traurige Nachrichten für die Fans von Roxette! Im Dezember des vergangenen Jahres starb bereits die Sängerin der Band, Marie Fredriksson. Mit 61 Jahren verlor die Schwedin den Kampf gegen den Krebs und versetzte damit ihre Liebsten und die gesamte Musikwelt in große Trauer. Rund ein Jahr später ereilt auch ein weiteres Mitglied der Roxette-Familie ein schlimmes Schicksal: Drummer Pelle Alsing ist gestorben.

Wie auf dem offiziellen Twitter-Account der Band bestätigt wird, ist der Musiker mit 60 Jahren verstorben. "Er war immer eine der lustigsten Personen, derjenige mit dem größten Lächeln im Gesicht, derjenige, der dich am meisten unterstützt hat, wenn dich Zweifel geplagt haben", heißt es in dem Statement. Und weiter: Er wird wirklich fehlen – mehr als Worte es beschreiben können. Meine ganze Liebe geht raus an seine Frau, seine Familie und seine Freunde." Offenbar hat sich Roxette-Star Per Gessle (61) persönlich geäußert, denn der Post ist mit dem Buchstaben "P" unterzeichnet.

Pelle war ein wichtiger Teil der Band schon in den ganz frühen Jahren. Er habe von Tag eins zur Erfolgsgeschichte beigetragen. Außerdem habe er ein unglaublich großes Herz gehabt und sei ein Freund, auf den man sich immer habe verlassen können.

Getty Images Roxette im November 2011

Facebook/ Pelle Alsing Pelle Alsing, Musiker

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle in Halle 2011

