Diese Nachricht versetzte die Musikwelt in tiefe Trauer! Erst Anfang des Monats mussten sich Familie, Freunde und Fans von Roxette-Sängerin Marie Fredriksson verabschieden. Nachdem bereits vor einigen Jahren ein Hirntumor bei ihr entdeckt worden war, hat sie mit 61 Jahren nun den schweren Kampf gegen den Krebs verloren. Einen großen Traum konnte sich die Musikerin vor ihrem Tod nicht mehr erfüllen.

"Sie wollte uns noch so gern zum Altar führen, das war ihr sehnlichster Wunsch", verriet ihr Sohn Oscar gegenüber der Zeitschrift Ok!. Der 23-Jährige und seine ältere Schwester Josefine müssen die traurige Tatsache verkraften, dass ihre Mutter nicht bei den Hochzeitsfeiern ihres Nachwuchses dabei sein kann. Während der vergangenen Jahre, in denen Marie sich mit aller Kraft gegen die Krankheit gewehrt hatte, waren ihr vor allem die Kinder und Ehemann Micke Bolyos eine große Stütze.

In ihrem Buch Listen to my Heart hatte die Blondine ganz ausführlich darüber gesprochen, welch schlimme Spuren die Krebs-Behandlung in der Vergangenheit hinterlassen hatten. "Neun Jahre nach Beginn meiner Krankheit fing der Fuß an, Schwierigkeiten zu machen. Er verkrampft sich so sehr, dass er sich verdreht, weshalb ich immer schlechter das Gleichgewicht halten kann", lieferte sie eine Erklärung für ihr endgültiges Bühnen-Aus 2016.

Getty Images Sängerin Marie Fredriksson

Gallo/REX/Shutterstock Roxette-Sängerin Marie Fredriksson

Mats Andersson/WENN.com Marie Fredriksson, Sängerin

