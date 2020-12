Netflix-Nutzer können sich auf einige langersehnte Fortsetzungen gefasst machen! Da Staffel vier aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise sehr kurz ausgefallen war, warten Riverdale-Fans nun umso sehnsüchtiger auf die kommende Staffel. Besonders spannend ist: Mit Season fünf soll es einen großen Zeitsprung in der Geschichte rund um Archie Andrews (KJ Apa, 23) und seine Clique geben! Bald erfahren die Zuschauer endlich, wie es weitergeht: "Riverdale"-Staffel fünf erscheint neben vielen weiteren Hits im Januar 2021 auf Netflix!

Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal gab der Streamingdienst jetzt alle Neuerscheinungen für den kommenden Monat bekannt. Demnach geht die fünfte "Riverdale"-Ausgabe am 21. Januar online. Auch sonst kommen Serienfans im Januar total auf ihre Kosten: An Neujahr erscheint endlich die fünfte Staffel des superspannenden Krimi-Erfolgs How to Get Away with Murder und am 26. Januar die zweite Season des Science-Fiction-Hits "Snowpiercer". Am 8. Januar kommt die neue Fantasy-Serie "Lupin" mit "Ziemlich beste Freunde"-Star Omar Sy (42). Wer lieber was zu lachen haben will, kann sich am 10. Januar über brandneue Folgen der Polizei-Comedy "Brooklyn Nine-Nine" freuen.

Doch auch an der Filmfront hat Netflix im Januar so einiges im Angebot! Am 1. Januar stößt der Oscar-gekrönte Spielfilm "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" des legendären Regisseurs Guillermo del Toro (56) zum Sortiment hinzu – und zudem der Spionagethriller "Red Sparrow" mit Beauty Jennifer Lawrence (30) in der Hauptrolle. Am 7. Januar kommt außerdem das neue Drama "Pieces of a Woman" mit The Crown-Star Vanessa Kirby (32) und am 22. Januar "Der weiße Tiger" mit Nick Jonas (28)' Frau Priyanka Chopra (38).

Netflix Betty (Lili Reinhart), Archie (KJ Apa) und Veronica (Camila Mendes) bei "Riverdale"

ActionPress/Collection Christophel/Shondaland/Nowalk Entertainment Szene aus "How to Get Away with Murder" (Staffel 1)

SIPA PRESS/ Action Press Filmplakat von "Shape of Water"

Fox / courtesy Everett Collection/action press Szene aus "Brooklyn Nine-Nine"

Getty Images Jennifer Lawrence, US-amerikanische Schauspielerin

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Rich Fury/Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

