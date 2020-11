Endlich gibt es neue Facts zur nächsten Riverdale-Staffel! Die Teenie-Mystery-Serie geht schon bald in die fünfte Runde. Seit 2017 verfolgen die Fans die mysteriösen Geschehnisse in der gleichnamigen Kleinstadt rund um die Highschool-Schüler Archie (KJ Apa, 23), Betty (Lili Reinhart, 24) und Jughead (Cole Sprouse, 28). Bereits bekannt ist, dass in der neuen Season ein größerer Zeitsprung gemacht wird und die Handlung damit deutlich später in der Zukunft spielt. Nun sickern noch mehr Details durch – inklusive des Starttermins auf Netflix!

Bereits ab dem 20. Januar wird die neue Staffel auf dem Streamingportal in den USA verfügbar sein – nur einen Tag später in Deutschland, wie Netflix bestätigte. Zudem ist inzwischen mehr über die Handlung bekannt! Da die vierte Season aufgrund des Corona-Drehstops im vergangenen März nur mit 19 statt 22 Episoden aufwartete, knüpfen die ersten Folgen der fünften Staffel direkt an diese Handlung an. So werden unter anderem noch Schauspieler, die eigentlich schon ihren Ausstieg bekannt gegeben hatten – beispielsweise Skeet Ulrich (F.P. Jones) und Marisol Nichols (Hermione Lodge) – trotzdem kurz auftreten. Der eigentlich fürs Staffelfinale geplante Zeitsprung rutscht deshalb auch mitten in die Handlung der fünften Runde.

Apropos Zeitsprung – auch darüber ist inzwischen mehr bekannt! Nachdem die Serienhelden ihren Highschool-Abschluss gemacht haben, wird die Story daraufhin viel weiter in der Zukunft spielen: Ungefähr dann, wenn alle Figuren nach ihrem College-Abschluss wieder in die Kleinstadt zurückkehren. Wie Hauptdarstellerin Lilli selbst im Interview mit "The Tonight Show" verriet, wird dies sogar ganze sieben Jahre später sein.

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for Vulture Festival "Riverdale"-Stars auf dem Vulture Festival in New York

Anzeige

Getty Images Marisol Nichols und Skeet Ulrich

Anzeige

Netflix Betty (Lili Reinhart), Archie (K. J. Apa) und Veronica (Camila Mendes) bei "Riverdale"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de