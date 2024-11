Hollywood-Ikone Viola Davis gewinnt DeMille Award

Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Viola Davis (59) wird Anfang 2025 mit dem prestigeträchtigen Cecil B. DeMille Award bei den Golden Globe Awards geehrt. Laut Hollywood Reporter wird ihr diese Auszeichnung am 3. Januar während einer feierlichen Gala im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles überreicht. Mit dieser Ehre gesellt sich die 59-Jährige zu einer erlesenen Gruppe von Hollywood-Legenden, die für ihr Lebenswerk und ihren herausragenden Beitrag zur Filmindustrie gewürdigt wurden. Für Viola und ihre zahlreichen Fans weltweit ist dies eine bedeutende Anerkennung ihrer beeindruckenden Karriere.

Viola gehört zu den wenigen, die den begehrten EGOT-Status erreicht haben – sie gewann jeweils einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award. Ihren ersten Golden Globe erhielt sie 2017 für ihre Rolle in "Fences", einem Film, der ihr auch den Oscar als beste Nebendarstellerin einbrachte. Bekannt ist die 59-Jährige zudem für ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Fernsehserie "How to Get Away with Murder". Die Präsidentin der Golden Globes, Helen Hoehne, erklärte in einer Stellungnahme zur Wahl der Schauspielerin: "Viola Davis ist eine Lichtgestalt, deren tiefgreifendes Talent die Art und Weise, wie wir Film sehen und verstehen, kontinuierlich verändert hat."

Der Cecil B. DeMille Award wurde 1952 zu Ehren des legendären Regisseurs ins Leben gerufen und seitdem an 69 bedeutende Persönlichkeiten Hollywoods verliehen. Unter den Preisträgern finden sich Namen wie Walt Disney, Jack Warner, Sidney Poitier (✝94), Robert Redford (88), Barbra Streisand (82) und Oprah Winfrey (70). Im Jahr 2024 wurde die Auszeichnung nicht vergeben. Neben der speziellen Gala am 3. Januar wird Viola auch während der Golden Globes 2025 am 5. Januar geehrt. Die Nominierungen für die Golden Globes werden am 9. Dezember bekanntgegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Davis und Julius Tennon bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige