Grüßt Sarah Lombardi (28) ihre Fans schon bald vom Deck eines Bootes? Die Promi-Dame begann ihre Karriere bei der Castingshow DSDS – und ist aus der deutschen TV-Landschaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Neben ihren Auftritten vor der Kamera probiert sie sich aber auch gerne in anderen Bereichen aus – so brachte sie vor wenigen Wochen erneut ein eigenes Parfum auf den Markt. Nun möchte sie ihre Fähigkeiten auf einem ganz anderen Gebiet ausbauen – und zwar auf dem Wasser!

In ihrer Instagram-Story erzählt Sarah am Montag, dass sie am Tag zuvor mit Julian Büscher (27) während einer ausgiebigen Fahrradtour am Rhein entlang gefahren sei – dabei sei dem Paar ein Gedanke gekommen: "Wir sind da an richtig süßen kleinen Bötchen vorbeigekommen und sind auf die Idee gekommen, dass wir beide einen Bootsführerschein machen wollen und uns dann ein kleines Bötchen holen wollen, womit wir dann über den Rhein fahren können so als Familie", erklärt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (28).

Ob man die Verlobten wirklich bald gemeinsam über den Rhein schippern sieht? Tatsächlich scheint Sarah bereits konkrete Pläne zu haben: Im nächsten Atemzug richtet sie sich direkt an ihre Follower und fragt diese, ob sie denn wüssten, wo man in der Nähe ihrer Heimat Köln einen solchen Führerschein machen könne.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de