Kylie Jenner (23) sorgt erneut für Empörung! Immer wieder gerät der Keeping up with the Kardashians-Star in die Kritik: Mal passen den Fans Kylies Posts nicht, mal regen sie sich darüber auf, dass ihre Tochter Stormi (2) mit zwei Jahren schon Creolen trägt. Zuletzt sorgte die Influencerin mit einem Clubbesuch, bei dem sie sich nicht an die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln gehalten haben soll, für ordentlich Negativ-Schlagzeilen. Jetzt zieht Kylie die nächste Hate-Welle an Land: Sie wird für das Tragen von Echtpelz angefeindet!

Wie TMZ berichtet, war Kylie am Samstag in einem Geschäft, in dem viel Echtpelz verkauft wird. Als sie den Laden verließ, sollen Demonstranten mit Megafonen auf ihr Auto geklettert sein und sie beschimpft haben. "Schande über dich", "Du bist ein Monster" und "Tiere werden lebend gehäutet", lauteten ihre Rufe. Kylie habe erst in den Wagen einsteigen können, nachdem ihr Fahrer und ihr Bodyguard die Demonstranten aus dem Weg schafften. Es wird vermutet, dass ein Mitarbeiter des Modegeschäfts ein Foto von Kylie gemacht und damit die Demonstranten auf ihren Aufenthaltsort aufmerksam gemacht habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 23-Jährige wegen des Tragens von Echtpelz in der Kritik steht. Ende des vergangenen Jahres teilte sie ein Instagram-Bild, auf dem sie einen Mantel mit Fuchspelzbesatz trug. "Wunderschöne Füchse sind gestorben, um diese scheußlichen Jacken zu schmücken", ärgerte sich ein Nutzer daraufhin im Netz.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Social-Media-Star

