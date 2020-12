Heißes Liebes-Update von Giulia Siegel (46) und Ludwig Heer (39)! Auch die Schauspielerin und ihr Partner haben in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Zwar mussten die beiden in der Verführungs-Show einige Hürden meistern, gingen am Ende aber stärker – und vor allem weiterhin als Paar – aus dem Format hervor. Wie gut es nach wie vor zwischen Giulia und Ludwig läuft, beweist auch ihr neuester Beitrag im Netz...

Via Instagram veröffentlichte das Model jetzt ein intimes Selfie: Ludwig und Giulia sitzen hintereinander in der Badewanne, haben Schaum auf dem Kopf und lächeln keck in die Kamera – ganz offensichtlich ist das Paar hier nackt! Das Bild wurde jedoch so zurechtgeschnitten, dass es jugendfrei bleibt.

Passend dazu schrieb die Blondine in der Bildunterschrift: "Wir schicken euch Liebe, Glück, Harmonie, Humor, Vertrauen, Respekt und guten Schaum in der Wanne!" Offenbar können sie und Ludwig sich aktuell über all das Genannte freuen. Was sagt ihr zu dem Beitrag? Stimmt unten ab!

Anzeige

TVNOW Happy End bei Giulia Siegel und Ludwig Heer

Anzeige

privat Ludwig Heer und Giulia Siegel

Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel und Ludwig Heer

Anzeige

Was sagt ihr zu Giulia und Ludwigs Grüßen aus der Wanne? Richtig süß – mal was anderes! Muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de