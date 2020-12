Sind die Liebesgerüchte um Bauer Patrick und seine Hofdame Antonia etwa wahr? Eigentlich verbrachte der Hobbylandwirt bei Bauer sucht Frau nämlich eine romantische Hofwoche mit seiner Bewerberin Julia: Zwischen den beiden schien es tatsächlich mächtig zu knistern. Doch in letzter Zeit häufen sich die Hinweise, dass der 25-Jährige mittlerweile wieder mit seiner Hofdame Antonia anbandelt – und die war zu Beginn der Hofwoche freiwillig abgereist. Jetzt verriet Patrick, wie es wirklich um seinen Beziehungsstatus steht!

In der großen "Bauer sucht Frau"-Wiedersehenssendung ging Antonia im Gespräch mit Patrick, Julia und der Moderatorin Inka Bause (52) zunächst noch einmal auf ihren Ausstieg ein: "Im Nachhinein bin ich froh, dass ich abgebrochen habe, denn so konnten wir uns privat besser kennenlernen." Daraufhin hakte Inka nach – immerhin dachte sie, dass Patrick mit Julia zusammen sei. Diese erklärte aber, dass er sie zwar besucht habe, sie dann aber festgestellt hätten, dass zwischen ihnen etwas fehle. "Wir sind vom Menschlichen her einfach sehr verschieden", erzählte Patrick. Er sei sehr laut, Julia dagegen eher ruhig. Mit Antonia scheint es dagegen besser zu passen. "Antonia und ich sind jetzt noch in der Kennlernphase. So offiziell zusammen sind wir nicht", stellte der Jungbauer klar.

Doch auch mit Antonia gerät der Baden-Württemberger noch ab und zu aneinander. "Es gibt einfach noch ein paar Diskrepanzen", erklärte Patrick. Sowohl er als auch Antonia seien keine einfachen Menschen. Doch die Kosmetikerin bleibt optimistisch: "Es klappt schon ganz gut zwischen uns und ich hoffe, dass es in naher Zukunft etwas Festes wird."

