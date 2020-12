Das hat nicht lange gehalten. Alexander Schäfer suchte bei Prince Charming nach seiner großen Liebe und die Kandidaten ließen nichts unversucht, den Frankfurter um den Finger zu wickeln. In der Show wurde geflirtet, geknutscht und gekuschelt, was das Zeug hält. Die Krawatte durfte am Ende Lauritz Hofmann behalten. Doch in der Wiedersehensshow wird schnell klar: Die beiden gehen längst nicht mehr gemeinsam durchs Leben. Alex hat sein TV-Flirt in den Wind geschossen.

Nach dem großen Finale treffen sich einige der Kandidaten inklusive dem Prinzen und seinem Gewinner zu einer Talkrunde und blicken zunächst auf einige Momente der vergangenen Staffel zurück. "Jede Emotion kommt wieder hoch. Auch jetzt, wenn ich es wieder sehe. Das ist sofort buff: Herzschlag ist wieder da, Atmung ist schwer", stellt Lauritz nach einer Zusammenfassung seiner innigen Begegnungen mit dem vermeintlichen Mr. Right klar. Doch auf die Frage zum aktuellen Beziehungsstatus muss Alex alle enttäuschen: "Wir sind kein Paar. Wir hatten die Zeit der Welt danach und muss dann sagen, dass ich nicht so die Gefühle mitnehmen konnte. Das hat es irgendwie nicht so in den Alltag geschafft."

Doch die Entscheidung ist nicht etwa nach wochenlanger Datingphase gefallen – nein: Der 30-Jährige habe ihn tatsächlich schon beim ersten Treffen in Deutschland abserviert. Dabei hatte er im Finale noch groß verkündet: "Wegen dir kribbelt es in meinem Bauch und ich möchte nicht, dass es das letzte Date war." Die Schmetterlinge sind aber offenbar schnell verflogen und das nächste Rendezvous stand nicht mehr ganz oben auf der To-Do-Liste.

