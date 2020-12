Haben Bauer Patrick und seine Ex-Hofdame Antonia tatsächlich etwas am Laufen? Eigentlich schien sich der Baden-Württemberger bei Bauer sucht Frau in die 25-jährige Julia verguckt zu haben: Während der Hofwoche kamen sie sich nicht nur auf der Gefühls-, sondern auch auf der körperlichen Ebene immer näher. In letzter Zeit häufen sich jedoch die Hinweise, dass der Hobby-Landwirt inzwischen mit seiner Bewerberin Antonia anbandelt, die wegen des hohen Konkurrenzdrucks während der Hofwoche freiwillig abgereist war. Sie hat ihn offenbar zu seinem Geburtstag besucht. Nun scheint die Hannoveranerin schon wieder zu ihm gereist zu sein!

In ihrer Instagram-Story teilte Antonia mehrere Videos, in denen sie offenbar in Patricks Zimmer Sportkleidung bewirbt: Bei der Wand hinter ihr handelt es sich um eine holzvertäfelte Dachschräge – genau wie bei Patrick zu Hause. Der gleiche Raum war bereits in der ersten "Bauer sucht Frau"-Folge sowie "Extra" mit Bauernreporter Ralf zu sehen. Zudem zeigt sich Antonia in ihren Storys normalerweise vor einer weißen Wand oder aus ihrem Bett.

Darüber hinaus schienen Patrick und Antonia während ihrer wenigen gemeinsamen Tage in der Hofwoche schon tiefere Gefühle füreinander entwickelt zu haben. Die Kosmetikerin vergoss bei ihrem Abschied sogar ein paar Tränen. Kurz danach erklärte Patrick im Einzelinterview: "Ich bin erst mal verwundert und natürlich traurig. Es hat doch gut gepasst und es hat auch von meiner Seite aus gematcht mit ihr."

Bauer Patrick und seine Hofdame Julia

Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

Julia, Sofia, Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

