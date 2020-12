Was würde Aurelia Lamprecht tun, wenn sie ihrem Verflossenen Henrik Stoltenberg über den Weg laufen würde? Bei der diesjährigen Staffel von Love Island waren die beiden zunächst das absolute Traumpaar. Trotz ihres TV-Techtelmechtels sägte der Blondschopf seine Flamme aber relativ schnell wieder ab: Er verliebte sich in Sandra Janina. Obwohl Aurelia deshalb zunächst am Boden zerstört war, scheint sie ihren Ex-Lover nun nicht mehr ernst zu nehmen...

Zumindest deutete die Influencerin das jetzt in ihrer Instagram-Story an. Bei einer Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von ihr wissen, was sie dem Politikerenkel sagen würde, falls sie ihm spontan begegne. Daraufhin postete die Beauty einen witzigen Clip: Sie posiert darin zunächst selbstbewusst vor einem Sportwagen, ändert aber kurzerhand ihre Meinung und versucht, sich vor dem Kameramann zu verstecken. Das Highlight? Im Hintergrund läuft der dramatische TikTok-Meme-Song "Run" von Awolnation. Damit sollte für Henrik also klar sein: Falls er der Brünetten über den Weg laufen würde, würde diese ganz schnell das Weite suchen!

Doch nicht nur hierbei bewies Aurelia Humor: Auf die Frage "Wie würdest du den Sex mit Henrik bewerten?", antwortete sie mit einem Clip aus einer beliebten Harry Potter-Parodie auf YouTube. "Das darf ich euch nicht verraten, das ist streng geheim", lässt in dem Clip der sanftmütige Halbriese Hagrid verlauten.

RTLZWEI / Magdalena Possert Aurelia und Henrik, "Love Island"-Couple 2020

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Oktober 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im November 2020

