Hilaria Baldwin (36) präsentiert ihren After-Baby-Body! Vor rund drei Monaten durfte sich die Autorin über ein weiteres Mitglied ihrer Familie freuen: Söhnchen Eduardo erblickte das Licht der Welt. Im Netz teilt die Ehefrau von Alec Baldwin (62) regelmäßig süße Aufnahmen aus dem Alltag mit ihren Liebsten. Jetzt überraschte die frischgebackene Fünffach-Mutter jedoch mit einem ganz besonderen Schnappschuss: Hilaria zeigt sich in Unterwäsche mit ihrem Spross auf dem Arm!

Via Instagram veröffentlichte Hilaria am vergangenen Sonntag eine Aufnahme, auf der sie ihren Körper gekonnt in Szene setzte. Lediglich in Dessous gekleidet kuschelt sich die Beauty an ihren kleinen Wonneproppen, den sie liebevoll in den Armen hält. Dabei dürften die Blicke allerdings besonders auf die Bauchmitte der 36-Jährigen wandern: Wo vor wenigen Monaten noch ein XXL-Babybauch zu sehen war, ist inzwischen nur noch eine leichte Wölbung, und es kommen sogar schon erste Bauchmuskeln zum Vorschein.

Hilarias Gesichtsausdruck nach zu urteilen scheint die dunkelhaarige Schönheit ihre Rolle als Mama in vollen Zügen zu genießen. Bereits zu Beginn des Monats hatte sie einen Instagram-Beitrag geteilt, in dem sie über ihren Sprössling gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus kam: "Deine Geschwister haben jede Menge Spaß mit dir, und du nimmst ihre Liebe auf und passt perfekt zu ihnen."

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit Sohnemann Eduardo

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kids

