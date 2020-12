Was für ein tolles Bild von der schwangeren Anna Heiser (30)! Erst vergangenen August gab die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin preis: Sie und ihr Mann Gerald erwarten Nachwuchs. Mittlerweile ist die Blondine schon ungefähr im neunten Monat angelangt, und bald dürfte sie endlich ihr Kind das erste Mal in den Armen halten. Bevor es aber so weit ist, setzt die gebürtige Polin noch einmal ihren runden Babybauch gekonnt in Szene.

Auf Instagram teilte Anna ein Bild von sich, auf dem sie die Sonne in ihrer Wahlheimat Namibia genießt. Umgeben von Sträuchern sitzt die baldige Neu-Mama auf einem großen Stein und lässt sich ablichten. Das absolute Highlight des Fotos: Das elegante, bodenlange Glitzerkleid, das sie trägt und in dem ihre große Kugel perfekt zur Geltung kommt. Die schicke Babybauchaufnahme nimmt die 30-Jährige zum Anlass, um ihren Followern einen "schönen vierten Advent" zu wünschen.

Knapp zehn Tage, bevor das TV-Gesicht diesen Schnappschuss veröffentlichte, hatte sie auch noch ein Schwangerschafts-Update gegeben. In einem Post verriet Anna, dass sich ihr Kind in Steißlage befinde – sollte sich diese Position nicht verändern, dann bedeute das einen Kaiserschnitt. "Ich wollte das eigentlich vermeiden", gestand sie.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Oktober 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

