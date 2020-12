Weihnachtliche Grüße der anderen Art von Wayne Carpendale (43)! Auch die Stars und Sternchen sind in festlicher Stimmung und dekorieren fleißig ihre Tannenbäume – viele von ihnen filmten sich zuletzt auch dabei und teilten die entsprechenden Clips dann mit ihrer Social-Media-Community. Auf diese Art verkündete Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) vor wenigen Tagen sogar ihre Schwangerschaft. Auch TV-Moderator Wayne reihte sich jetzt in den Web-Trend ein, konnte sich dabei einen kleinen Spaß aber mal wieder nicht verkneifen!

Via Instagram veröffentlichte der Mann von Annemarie Carpendale (43) einen Schnappschuss von ihrem Tannenbaum – und auf den zweiten Blick fällt auf: Die Lichterkette wurde nicht fein säuberlich rundherum auf den Ästen drapiert, sondern offenbar einfach als Knäuel draufgeworfen! "Meine Frau hat mich gebeten, die Lichterkette aufzuhängen. Hab ganze fünf Minuten versucht, das Ding so gut es geht zu entknäulen... und tada, FERTIG!", witzelte Wayne in der Bildunterschrift.

Aus seinem vorherigen Posting geht hervor: Offenbar war Annemarie die Übeltäterin! Zu einem kurzen Video, in dem Wayne und seine Partnerin versuchen, die Lichterkette zu entwirren, schrieb er: "Wenn SIE letztes Jahr die Lichterkette zusammengepackt hat!"

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Der Tannenbaum der Carpendales

Anzeige

Getty Images Annemarie Carpendale mit Ehemann Wayne

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de