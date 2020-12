Machen Molly-Mae Hague (21) und ihr Freund Tommy Fury etwa ernst? Im vergangenen Jahr hatten sich die Beauty und der Boxer in der britischen Ausgabe von Love Island kennen- und lieben gelernt. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben – ob das in Zukunft auch weiterhin so bleiben soll? Ein neues Foto lässt nun immerhin vermuten, dass sich die Turteltauben verlobt haben!

Am Dienstag teilte Molly einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie und Tommy in Schwimmweste zu sehen sind und freudestrahlend in die Kamera grinsen. "Ich möchte mein Leben mit dir verbringen!", schreibt sie zu den Pärchen-Pics und löst damit zahlreiche Spekulationen aus: "Seid ihr verlobt?", fragt sich ein Follower beispielsweise – und auch ein anderer betont: "Ich dachte wirklich zuerst, es wäre ein Verlobungsfoto!"

Tatsächlich wirkt nicht nur Mollys Kommentar zu dem Post verdächtig – darüber hinaus hält sie auf dem Bild auch ihre Hand an ihre Wange, als ob sie diese in den Fokus rücken wollte. Allerdings sind nur an deren Mittel- und Zeigefinger Ringe zu entdecken – von einem Klunker an ihrem Ringfinger fehlt dagegen jede Spur.

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Dezember 2020

Instagram / tommytntfury Tommy Fury, ehemaliger UK-"Love Island"-Kandidat

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague, Reality-TV-Star

