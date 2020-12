Wo soll man denn da zuerst hingucken? Sängerin Dua Lipa (25) zeigt sich normalerweise in relativ gewagten Outfits. Ob in knappen Bodysuits oder kurzen Kleidchen – die Britin setzt regelmäßig Fashion-Statements. Zuletzt präsentierte sie sich sogar von einer richtig düsteren Seite: Gemeinsam mit Miley Cyrus (28) war sie blutverschmiert in einem Musikvideo zu sehen. In einem neuen Posting hat sie jetzt aber eine 180-Grad-Wendung vollzogen: Dua posiert in einem süßen karierten Outfit mit Blümchen vor einem kitschigen Weihnachtsbaum!

Auf Instagram teilte die Musikerin kürzlich drei Schnappschüsse von sich – im Hintergrund der berühmte Weihnachtsbaum, der vor dem New Yorker Rockefeller Center steht. Darauf stechen jedoch nicht nur die Lichter des Baums, die in allen Farben des Regenbogens leuchten, hervor: Denn das Highlight der Pics ist eindeutig das verspielte Outfit der 25-Jährigen! Ihr Look besteht aus einem hellblau-weiß-karierten Jäckchen mit passendem Minirock, Strumpfhose im Vichy-Karo und entsprechenden High Heels. Ein niedliches Detail: Sowohl auf ihren Schuhen als auch auf Rock und Jacke befinden sich aufgenähte Gänseblümchen!

Ihre Fans zeigten großen Gefallen an dem Erscheinungsbild der "Don't Start Now"-Interpretin. "Ja zu diesem Outfit!!!", "Oh mein Gott, ich liebe es", und "Ich komme nicht mehr klar auf diesen Look", lauteten nur drei von zahlreichen Lobeshymnen in den Kommentaren. Findet ihr, Dua hat bei ihrer Kleidung eine gute Wahl getroffen? Stimmt ab!

Instagram / dualipa Miley Cyrus und Dua Lipa im August 2019

Instagram / dualipa Dua Lipa auf Instagram, 2020

Getty Images Dua Lipa bei den American Music Awards 2020

