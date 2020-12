Macht Philipp Stehler (32) nun seine Beziehung öffentlich? Seit Längerem vermuten die Fans und Follower des ehemaligen Die Bachelorette-Hotties, er sei in einer Beziehung und zwar mit Model Vanessa Ciomber. Dafür gibt es immer wieder diverse Indizien im Netz. Doch bestätigt wurden diese Gerüchte von den beiden bislang noch nicht. Jetzt scheinen die beiden aber keine Lust mehr auf das Versteckspiel zu haben – Philipp zeigte die Blondine nun mit Gesicht auf Social Media.

In seiner Instagram-Story kann man den beiden zusehen, wie sie gemeinsam einen Weihnachtsbaum schmücken. Und es handelt sich dabei um ihren gemeinsamen Weihnachtsbaum, da auch Vanessa ein Video von sich und dem gleichen dekorativen Gewächs auf ihrer Seite veröffentlichte. Philipp kommentierte ihren Clip mit: "Schöner Baum!" Scheint, als würden die beiden Weihnachten zusammen verbringen.

Damit scheint Philipp die Beziehung zu Vanessa endlich offiziell zu machen. In einem anderen Post der Blondine deutete sie ebenfalls an, vergeben zu sein. Dazu schrieb sie: "Es ist nicht geheim, es geht euch nur nichts an." Vielleicht sieht man die beiden ja nun häufiger zusammen in den sozialen Netzwerken.

Instagram / philipp_stehler TV-Darsteller Philipp Stehler

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber, 2020 in Berlin

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Polizist

