Das Geheimnis um Philipp Stehlers (32) neue Freundin scheint gelüftet zu sein! Am Sonntag überraschte der Ex-Bachelorette-Boy seine Fans mit diesem frechen Foto: Der Blondschopf posiert grinsend vor einer Couch, auf dem eine Frau ihren knackigen Po präsentiert – viel mehr war von der Dame jedoch nicht zu sehen. Doch wem gehört das hübsche Hinterteil denn nun? Viele Hinweise deuten darauf hin, dass dieses sportliche Model Philipps neue Flamme sein könnte...

Schaut man sich die Instagram-Story von Sport-Influencerin Vanessa Ciomber an, fällt auf: Sie aß am Freitagabend genau das gleiche Essen wie Philipp – "Polenta mit veganen Patties und einer Champignon-Sauce" – und das auch noch in einer Wohnung, die verdächtig nach seiner aussieht! Obendrauf ist der Kuppelshow-Star beim romantischen Dinner dann augenscheinlich sogar in ihrer Story zu sehen. Zumindest sieht man die Oberarme eines Mannes, der das gleiche Shirt trägt wie Philipp an diesem Abend...

Und es geht noch weiter: Die beiden folgen sich nicht nur auf Instagram – Philipp hat auch jedes besonders heiße Foto des Models geliked und ein paar vielsagende Kommentare dagelassen! Außerdem hatte Vanessa sein keckes Po-Posting mit einem Herzchen-Smiley kommentiert. Was denkt ihr: Könnte sie seine neue Freundin sein? Stimmt ab!

Instagram / vanessaciomber ; Instagram / philipp_stehler Collage: Vanessas (links) und Philipps (rechts) Instagram-Story am Freitagabend

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber, Influencerin

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Oktober 2020

