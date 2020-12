Kieran Hayler (33) kann es offenbar nicht schnell genug gehen. Der Ex-Mann von Katie Price (42) heiratete die Britin 2013 im Eiltempo nach gerade mal knapp drei Monaten Beziehung. Leider scheiterte die Ehe vier Jahre später – Kieran soll seiner Frau untreu gewesen sein. Obwohl das Liebesaus bereits vor drei Jahren erfolgte, sind die beiden immer noch offiziell verheiratet. Kieran hofft allerdings, dass die Scheidung so schnell wie möglich vonstattengeht!

Im Interview mit The Sun verriet eine Quelle, dass der Stripper die offizielle Beendigung der Ehe kaum abwarten kann: "Kieran ist genauso frustriert wie Katie und will die Scheidung so schnell wie möglich durchkriegen." Offenbar sei die Angelegenheit aufgrund der aktuellen Gesundheitslage allerdings ein wenig verzögert worden – Kieran wünsche sich aber unbedingt, dass die Scheidung bis zum Neujahrstag in trockenen Tüchern sei.

Ex-Ehefrau Katie dürfte das ähnlich sehen. Immerhin wartet die fünffache Mutter nur darauf, ihren aktuellen Freund Carl Woods zu heiraten – dafür muss logischerweise zuerst aber noch geschieden werden. Und auch Kieran möchte endlich weitermachen – und seiner Verlobten Michelle Pentecost das Jawort geben.

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price, Februar 2017 in London

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price auf Instagram

Getty Images Kieran Hayler und Michelle Pentecost, Dezember 2020 in Thurrock, England

