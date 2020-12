Katie Price (42) möchte die Scheidung von Kieran Hayler (33) schnell hinter sich bringen. Bereits dreimal war der britische Reality-TV-Star verheiratet – mit Peter André (47), Alex Reid (45) und Kieran Hayler klappte es leider nicht so, wie das ehemalige Boxenluder es sich vorgestellt hatte. Nun ist Katie über beide Ohren in Carl Woods verknallt und möchte mit ihm den Bund fürs Leben eingehen – dafür muss die Scheidung von Kieran aber erst mal offiziell durch sein!

Ein Insider berichtete The Sun, dass Katie das Thema wahnsinnig gerne abhaken würde, damit sie sich mit ihrem neuen Partner Carl verloben könne – jedoch nehme diese Angelegenheit leider doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch. Die 42-Jährige wolle den Vorgang noch dieses Jahr abschließen, damit sie 2021 einen Neustart wagen kann: "Sie ist Hals über Kopf in Carl verliebt und möchte den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen", verriet die Quelle. Mit dem Autohändler wolle sie endlich ein neues Kapitel aufschlagen.

Offenbar scheint sich die Blondine mit ihrem Partner ziemlich sicher zu sein: "Aller guten Dinge sind drei? Von wegen! Für Kate wird das vierte Mal Glück bringen. Sie ist davon überzeugt, endlich die Person gefunden zu haben, mit der sie alt werden möchte", gab der Informant preis.

Anzeige

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler auf der UK-Premiere zu "Fifty Shades Darker" in London

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de