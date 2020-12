Jessica Alba (39) steht auf Ton in Ton! Die Schauspielerin zählt zu den schönsten Frauen Hollywoods und zieht auf Events regelmäßig mit zauberhaften Outfits alle Blicke auf sich. Die "Into the Blue"-Darstellerin kann aber nicht nur bei öffentlichen Veranstaltungen mit stylishen Looks überzeugen, sondern auch privat, wie neue Bilder beweisen. Und die Fotos machen eines ganz deutlich: Jessica liebt die Farbe Braun!

Paparazzi erwischten die 39-Jährige am Dienstag in einer Tiefgarage in Los Angeles – wo sie für einen tollen Fashion-Moment sorgte: Jessica trug bei ihrem Ausflug nämlich einen mittelbraunen Strickpulli, den sie farblich auf einen knöchellangen Seidenrock abgestimmt hatte. Und selbst die Socken, die aus ihren rostbraunen Stiefeln hervorragten, waren in einem ganz ähnlichen Braunton gehalten. Das herbstliche Outfit rundete Jessica nicht nur mit Goldschmuck ab – sondern auch mit einer eleganten Umhängetasche, auf der sogar ihr Name aufgestickt war.

Dass Jessica aber nicht immer nur in schicke, sondern auch mal ganz in ganz lässige Kleidung schlüpft, hatte sie erst Mitte Dezember in einem Instagram-Clip bewiesen: Gemeinsam mit ihrer Tochter Honor (12) hatte sie im Pyjama zu dem Song "What We Doin'" von den City Girls getanzt – und dabei gezeigt, dass sie die alten Tanzmoves aus dem Kinohit "Honey" nach wie vor drauf hat!

MEGA Jessica Alba, Schauspielerin

MEGA Jessica Albas Tasche

MEGA Jessica Alba, 2020

