Nanu, sind das wirklich Mutter und Tochter? Im Juni 2008 wurde Schauspielerin Jessica Alba (39) zum ersten Mal Mutter. Vor einigen Monaten feierten sie, ihr Mann Cash Warren (41) und ihre Kids den zwölften Geburtstag ihrer Erstgeborenen Honor. Dass zwischen der Teenagerin und ihrer Mutter ganze 27 Jahre Altersunterschied liegen, ist allerdings kaum zu fassen: Optisch könnten die beiden glatt als Schwestern durchgehen!

In einem neuen Instagram-Clip tanzen die "Honey"-Darstellerin und ihre älteste Tochter zu dem Song "What We Doin'" von City Girls. In dem Video fallen allerdings nicht die gekonnten Tanzmoves der beiden ins Augen, sondern eher die Tatsache, dass sie wie Geschwister aussehen: Jessica wirkt mit ihren 39 Jahren optisch nicht nur immer noch wie Mitte 20 – Honor ist außerdem schon fast genauso groß wie ihre berühmte Mutter!

Das überrascht auch Jessicas Fans. Viele von ihnen wundern sich nämlich, dass Honor kürzlich noch viel jünger aussah: "Wie ist Honor nur so schnell so groß geworden?", fragt sich ein User beispielsweise. Für einen anderen steht fest: "Ihr zwei seht aus wie Schwestern!"

Instagram / jessicaalba Honor Marie Warren und Jessica Alba im Dezember 2020

Instagram / Jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor (v.l.)

Getty Images Jessica Alba und ihr Mann Cash Warren mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor bei einem Event

