Katherine Schwarzenegger (31) kann die anstehenden Feiertage kaum noch abwarten! Die schöne Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) und ihr Ehemann Chris Pratt (41) erlebten dieses Jahr einen großen Moment: Im August erblickte ihr gemeinsames Töchterchen Lyla Maria das Licht der Welt. Kommende Woche darf die kleine Familie dann zum ersten Mal zusammen Weihnachten feiern – und darauf freut sich vor allem Neu-Mama Katherine schon total!

Das verriet die Autorin nun in der Sendung PEOPLE (the TV Show!): "In der Lage zu sein, ihr (Anm. d. Red.: Lylas) erstes Weihnachtsfest zu erleben, ist natürlich aufregend! Es wird großartig sein, den Weihnachtsmorgen zum ersten Mal mit ihr zu genießen!" Katherine erklärte jedoch auch, dass die Sicherheit ihrer Liebsten während der Feiertage absolute Priorität habe.

Für das Fest der Liebe mit ihrem Baby sind Chris und seine Frau zumindest Deko-technisch schon bestens ausgerüstet: Vergangene Woche präsentierte die 31-Jährige ihren Instagram-Followern das Präsent ihrer Schwester – ein Tannenbaum-Anhänger, der ein Baby zeigt und mit der Aufschrift "Erstes Weihnachten" verziert ist.

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Tannenbaum-Schmuck von Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de