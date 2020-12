Bill (31) und Tom Kaulitz (31) können sich ein Leben ohneeinander nicht vorstellen! Gemeinsam stehen die eineiigen Zwillinge seit nunmehr 15 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel auf der Bühne. Doch auch abseits des Musikprojekts verbringen sie sehr viel Zeit miteinander. So hat es die 31-Jährigen unter anderem zusammen in ihre Wahlheimat Los Angeles verschlagen – obwohl Tom seit geraumer Zeit mit Heidi Klum (47) liiert ist, sieht man die beiden immer wieder zusammen mit Bill im Schlepptau bei Events und auf Red Carpets. Können sich die Brüder eigentlich auch einen Lebensabschnitt ohne den jeweils anderen vorstellen?

Gemeinsam standen die Kaulitz-Männer jetzt mit ihren Bandkollegen für die TVNow-Doku "Tokio Hotel – zurück zum Nullpunkt" vor der Kamera. Dabei wurden der Frontmann und der Gitarrist gefragt, ob sie schon mal den Drang verspürt hätten, ein vom anderen getrenntes Leben zu führen. "Wir haben uns diese Frage noch nie gestellt, ob es überhaupt ein Leben außerhalb unserer Bruderbeziehung gibt, weil wir immer alles zusammen gemacht haben", stellte Bill daraufhin klar. Tom pflichtete bei, dass sich die Gelegenheit noch nie geboten habe, weil sie auch zusammen arbeiten – dadurch sei allein schon der Gedanke niemals aufgekommen.

Die Verbindung der beiden Musiker gehe mittlerweile sogar so weit, dass sie sich als eine Person wahrnähmen: "Wir kommen auch nur im Doppelpack. Wir haben die gleichen Freunde, wie hatten die gleichen Pläne und Träume im Leben, wir haben alles zusammen besprochen", erklärte der Blondschopf weiter. Das sei auch mit Vorteilen für die Zwillinge einhergegangen – denn so hatten sie das Gefühl, sich auch doppelt so schnell zu entwickeln. "Deswegen waren wir auch so frühreif, weil wir quasi beste Freunde sind. Mein bester Freund war die ganze Zeit neben mir, und wir haben durchgehend gequatscht", stellte er schließlich stolz über sich und sein Familienmitglied fest.

Getty Images Georg, Tom, Bill und Gustav von Tokio Hotel

Getty Images Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, 2018 in West Hollywood

