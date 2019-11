Wie geht es Bill Kaulitz (30) in seiner "Dreierbeziehung" mit Bruder Tom (30) und Schwägerin Heidi Klum (46)? Seit gut eineinhalb Jahren sind der Tokio Hotel-Gitarrist und das Supermodel ein Paar, im vergangenen Sommer krönten sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Trotz ihrer Ehe sind die beiden beinah immer in Begleitung – denn Toms Zwilling Bill ist bei Auftritten und in Urlauben stets mit von der Partie. Für viele Außenstehende ist das Trio-Gehabe merkwürdig – für den Modeschöpfer hingegen ganz normal und cool, wie er nun ausplauderte!

In Jan Böhmermann (38) und Olli Schulz (46)' Podcast Fest und Flauschig sprach der Queen of Drags-Juror ganz offen über das Familienleben mit den Klumlitzes: "Die Leute denken immer, dass das total komisch ist, dass wir drei immer zusammen abhängen. Aber es ist ja eigentlich wie in jeder anderen Familie!", erklärte der Musiker. Ähnliche Konstellationen habe es bei ihm und seinem Bruder schon früher gegeben – entsprechend sei er dies bereits gewöhnt: "Tom war ja schon mal in einer langen Beziehung vorher, und die hat bei uns im Haus mitgewohnt und wir haben dann immer alle irgendwie zusammen gelebt!"

Während er sich zuvor noch mit Bill ein Haus geteilt hatte, lebt Tom inzwischen mit seiner Ehefrau und deren Kindern zusammen. Der Auszug aus dem gemeinsamen Heim sei jedoch kein Drama gewesen, wie Bill schilderte: "Das gab auch nie so eine richtige Trennung. So: 'Heute zieht Tom jetzt bei mir aus'. Das war also nicht dramatisch. Sondern das hat sich ganz normal entwickelt, er war dann halt immer weniger da!"

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz im Juli 2019

Getty Images Bill Kaulitz im Mai 2016

Getty Images Heidi Klum zusammen mit Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill bei der "Maleficent 2"-Premiere

