Was eine bizarre Weihnachtstradition! Dass Miley Cyrus (28) ein außergewöhnliches Leben führt, hat die Sängerin schon häufiger bewiesen. Sie experimentierte mit Drogen und Alkohol und spricht offen über ihre sexuellen Erfahrungen mit beiden Geschlechtern. Eine Zeit lang provozierte die Tochter von Rockstar Billy Ray Cyrus (59) mit halb nackten Fotos und ihren unrasierten Achseln. Hat die Schauspielerin diesen Hang zu Extremen etwa vererbt bekommen? Kürzlich gab Miley bekannt, dass es bei den Weihnachtsessen mit ihren Verwandten schon mal zu dem einen oder anderen familiären Faustkampf kam...

In einem Interview mit dem Radiosender Hit Network sprach der Popstar über ihre Pläne für die kommenden Festtage. Dabei verriet sie auch, wie der seltsame Brauch zustande käme: "Wir sitzen an einem Tisch voller Künstler, die sehr eigensinnig sind, und wir lieben es, Debatten über Verschwörungstheorien zu führen, an deren Ende dann alle sauer sind." Vor allem vor ihrer Schwester Noah und deren langen Fingernägeln müsste man sich in Acht nehmen.

Aber nicht nur im Kreise ihrer Familie wird Miley ein besonders spezielles Weihnachtsfest feiern. So erzählte die Ex-Frau von Liam Hemsworth (30), dass sie sich ein spezielles Motto für dieses Jahr ausgedacht habe: Sie plane ein Gothic-Weihnachten, bei dem sie statt traditioneller Dekorationen umgedrehte Rosenkränze und Kreuze aufstellen werde. Abgerundet würde der düstere, mittelalterliche Look durch einen komplett schwarzen Tannenbaum.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus mit ihrer Familie, März 2020

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

Getty Images Miley Cyrus

