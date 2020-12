Emily Ratajkowski (29) genießt eine Auszeit am Meer! Im vergangenen Oktober machten besonders süße Nachrichten rund um die Laufstegschönheit die Runde: Sie und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (33) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seitdem hat die 29-Jährige ihren Schwangerschaftsbauch schon einige Male stolz ihren Fans im Netz präsentiert – und der ist inzwischen schon ganz schön groß geworden, wie neue Strandfotos der Beauty jetzt beweisen!

Paparazzi erwischten Emily am Sonntag gemeinsam mit Sebastian und Freunden an einem Strand in Los Angeles. Für den Ausflug schlüpfte die Brünette in einen knappen Bikini und gab dadurch freie Sicht auf ihren Bauch – und der ist schon ziemlich rund. Ob sie deshalb mittlerweile lieber weite Kleidung trägt? Immerhin zog sie sich für den Heimweg nicht wie üblich ein hautenges Outfit, sondern ein XXL-Pulloverkleid an.

Sowohl Emily als auch ihr Mann scheinen die Geburt ihres Babys kaum noch abwarten zu können – das hatte die 29-Jährige Anfang November mit einem besonders süßen Schnappschuss ganz deutlich gemacht: Darauf küsst Sebastian ganz zärtlich den Bauch seiner Liebsten.

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski, Model

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski, 2020

