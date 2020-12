Emily Ratajkowski (29) posiert hüllenlos! Vor einigen Wochen enthüllte die Laufstegschönheit, dass sie und ihr Partner Sebastian Bear-McClard (33) ihr erstes Kind erwarten. Seit ihrer großen Verkündung erfreut die 29-Jährige ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen ihrer Babykugel. Ob sexy oder lässig – die Beauty weiß, wie sie ihre Körpermitte am besten in Szene setzt. Doch jetzt überraschte die werdende Mama ihre Follower mit einem besonders pikanten Foto: Emily fotografierte sich splitterfasernackt in der Dusche!

Auf dem Instagram-Pic ist zu sehen, wie das Model gerade frisch aus der Dusche tapst. Emily steht auf der Badezimmermatte und knipst ein Selfie in dem beschlagenen Spiegel, in dem ihr zwar Gesicht kaum – dafür ihr Babybauch aber umso deutlicher – zu erkennen ist. Ihre Fans sind von so viel nackter Haut ihres Stars einfach hin und weg. Sie reagieren auf den heißen Schnappschuss mit zahlreichen Flammen-Emojis.

Auf dem Foto ist auch zu erkennen, dass Emily in ihrer Schwangerschaft bereits weit fortgeschritten ist. Vor wenigen Tagen bestätigte die 29-Jährige im Netz, dass sie sich aktuell im sechsten Monat befindet. Schon bald dürfen sie und ihr Ehemann Sebastian, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, also ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs endlich in die Arme schließen.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, November 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

