Lästige Weihnachtspfunde? Nicht etwa bei Paul Janke (39)! Der ehemalige Bachelor legt bereits seit einigen Monaten gesteigerten Wert auf seine körperliche Fitness. Erst im August begeisterte der Wahlmallorquiner seine Follower mit einem Schnappschuss, der seine gestählten Muskeln extrem gut zur Geltung brachte. Seine Topform will sich der Blondschopf von genüsslichen Feiertagen aber offenbar nicht zerstören lassen – auf einem neuen Foto wirkt er sogar muskulöser denn je.

Auf Instagram schreibt Paul schlicht: "Weihnachten kann kommen." Dazu postet er ein Bild, das ihn offenbar in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios zeigt. Unschwer zu erkennen: Paul ist aktuell ziemlich gut trainiert. Das gefällt natürlich vor allem den Ladys. "Uh, Hottie!" oder "So einen Körper schaut man doch gerne an", lauten nur zwei der begeisterten Fan-Kommentare.

Dass sein aktueller Look bei den Followern gut ankommt, bestätigt auch eine Promiflash-Umfrage. Pünktlich zum baldigen Start der neuen Staffel mit Niko Griesert (30) wurde darüber abgestimmt, welcher ehemalige Rosenkavalier wohl der heißeste Bachelor aller Zeiten ist. Paul schaffte es bei diesem Ranking auf den dritten Platz. Nur Jan Kralitschka (Platz zwei) und Sebastian Pannek (Platz eins) kamen noch besser an.

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / jankepaul Ex-Bachelor Paul Janke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de