Nanu, wer zeigt sich denn hier so freizügig bei seinem täglichen Hygieneprogramm? Es ist Ex-Bachelor Paul Janke (38)! Mit seiner blonden Mähne, seinem verschmitzten Lächeln und seinem durchtrainierten Body wickelte der Hamburger in der RTL-Kuppelshow gekonnt die Damen um den Finger. Seinen Astralkörper präsentiert der Fußballer seitdem regelmäßig im Netz. Jetzt legt Paul allerdings noch eine Schippe drauf und postet einen sexy Schnappschuss aus dem Badezimmer!

Das Foto teilte der 38-Jährige vor Kurzem mit seinen Followern auf Instagram. Darauf sieht man Mister Hamburg 2009 unbekleidet in einer dunklen Dusche – ganz im Stil von Shades of Grey. Mit seinen Armen hält der Rosenkavalier seinen nach oben gerichteten Kopf und präsentiert so seinen Extrem-Bizeps. Noch auffälliger ist nur sein perfekt definiertes Sixpack, das durch das Wasser und die Schatten noch viel deutlicher ins Auge sticht. Tiefer lässt er allerdings nicht blicken.

Der Einblick in sein Hygiene-Programm macht vor allem seine weiblichen Fans ganz sprachlos. "Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll" und "Wow, mir fehlen gerade direkt die Worte", liest man in den Kommentaren. Einige wünschen sich außerdem einen größeren Bildausschnitt...

TV NOW/ Stefan Gregorowius Paul Janke als Bachelor

Instagram / jankepaul Paul Janke, Juli 2020

Wallocha, Stephan / ActionPress Paul Janke im September 2019

