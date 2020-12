Für Britney Spears (39) dürft dies eh schon ein äußerst verrücktes Jahr gewesen sein – und jetzt sogar noch inklusive Corona? Ständig hatte die Sängerin Schlagzeilen mit ihren oftmals mysteriösen Postings gemacht. Fans vermuteten, sie werde von ihrer Familie eingesperrt und bitte in ihren Netzbeiträgen um Hilfe. Jetzt zieht allerdings nicht Britney selbst, sondern ihr Freund Sam Asghari (26) die Aufmerksamkeit auf sich. Der Grund: Das Fitnessmodel wurde kürzlich positiv auf Covid-19 getestet und lässt in seiner Mitteilung Britney außen vor.

Inzwischen scheint Sam das Virus überstanden zu haben. Der Test sei bereits vor gut zwei Wochen durchgeführt worden, berichtet er auf Instagram. "Ich hatte nur einen Tag mit Erkältungssymptomen, 24 Stunden nach dem Test ging's mir schon wieder völlig normal." Trotzdem habe er sich isoliert, sein Training wie gewohnt fortgesetzt und sich gesund ernährt. "Zehn Tage später war ich nicht mehr ansteckend, wurde zweimal negativ getestet und dann habe ich von den Ärzten das Go bekommen, die Quarantäne zu beenden und zu meinen Lieben zurückkehren zu dürfen", schreibt der 26-Jährige weiter.

Auf seine Freundin Brit geht Sam in seinem Post nicht explizit ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die "I'm Not A Girl"-Interpretin bei ihm das Virus eingefangen hat, dürfte recht gering sein. "Ich hatte das Glück, die Neuigkeiten zu erfahren, bevor ich in der Nähe meiner Lieben – Freunde, Familie, Lebensgefährten – war", beteuert der Personaltrainer. Somit habe er niemanden infiziert.

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari, Model

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im März 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de