Was hat es mit diesem Post von Britney Spears (39) auf sich? Seit mehreren Monaten machen sich einige Fans der US-amerikanischen Popikone große Sorgen um ihr Idol. Der Grund: Seit ihrem öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007 befindet sich die "Lucky"-Interpretin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68). Einige Fans glauben, dass die Blondine im Rahmen dessen ausgenutzt und schlecht behandelt wird – und mittels Social-Media-Posts sogar nach Hilfe ruft. Jetzt teilte Britney erneut ein skurriles Foto in den sozialen Medien – und das löste abermals große Besorgnis bei ihren Fans aus!

Auf ihrem Instagram-Profil repostete Britney ein Foto, auf das sie vermutlich im Internet gestoßen ist – und auf diesem Bild ist ein bunt geschminktes Auge zu sehen. So weit, so gut – doch ein kleines Detail verleiht dem Pic einen gruseligen Twist: Auf dem Augapfel des Models hat es sich eine Fliege gemütlich gemacht. "Ich habe da etwas entdeckt", schrieb die "Toxic"-Interpretin zu dem fragenaufwerfenden Posting und fügte ein Insekten-Emoji hinzu.

Dieser absurde Beitrag ist für Britneys Fans Grund genug, um ihre großen Bedenken in der Kommentarspalte ihres Idols zum Ausdruck zu bringen. "Ich bin besorgt", "Britney, was ist nur los?" oder auch "Irgendetwas läuft da eindeutig falsch", lautete der allgemeine Tenor auf der Fotoplattform. Und was sagt ihr zu Britneys Post? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de