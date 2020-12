Vanessa Bryant (38) versorgt ihre Freunde mit bemerkenswerten Geschenken! Die schöne Tänzerin hat in diesem Jahr gleich zwei ihrer Liebsten verloren: Im Januar waren ihr Ehemann, der Basketballstar Kobe Bryant (✝41), und die gemeinsame Tochter Gianna (✝13) bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Zahlreiche Promi-Freunde meldeten sich anschließend mit Beileidsbekundungen zu Wort, darunter auch Kim Kardashian (40). Und die durfte sich zu Weihnachten nun über ein besonderes Präsent freuen: Vanessa schenkte ihr Sportschuhe, die Kobe entworfen hat!

In ihrer Instagram-Story teilte Kim eine Aufnahme des stylishen Geschenks mit ihren Followern: In einem knalligen Neon-Grün strahlen die Nike-Sneaker, auf deren Lasche das bekannte Logo des Sportlers prangt. Die 40-Jährige schien sich tierisch über diese Geste zu freuen und bedankte sich in dem kurzen Clip bei Vanessa. Auch ihre Mutter Kris Jenner (65) bekam ein Paar der Schuhe zugesendet: "I love my Kobe's", schrieb die Momagerin im Netz dazu.

Die Treter aus der Sonderkollektion des verstorbenen Sportstars sind inzwischen echte Sammlerobjekte: Neben dem emotionalen Wert sind die Sneaker richtig teuer! In verschiedenen Online-Shops werden die Nike Zoom Kobe 6, wie das Model heißt, für über 2.000 Euro angeboten.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im Jahr 2018

Instagram / kimkardashian Nike-Sneaker aus der Kollektion von Kobe Bryant

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020 in Beverly Hills

