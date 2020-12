In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Gerüchte rund um die Beziehung zwischen Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) laut. Nachdem der Basketballer den Reality-TV-Star betrogen hatte, trennte sich das Paar im Februar vergangenen Jahres. Seit einiger Zeit sollen sich die beiden jedoch wieder annähern – es wurde sogar vermutet, dass die Eltern von Töchterchen True sich verlobt haben. Doch an den Spekulationen soll nun doch nichts dran sein.

Nachdem die 36-Jährige vor wenigen Tagen mit einem Diamantring am Ringfinger gesehen wurde, soll Khloé allerdings keinen Antrag bekommen haben. Ein Insider hat gegenüber Daily Mail klargestellt: "Sie sind nicht verlobt." Trotzdem scheint das Paar aktuell wieder viel Zeit miteinander zu verbringen. Derzeit befinden sich der Keeping up with the Kardashians-Star und seine zweijährige Tochter True in Massachusetts, um den 29-Jährigen dabei zu unterstützen, sich vor seinem ersten Spiel dort einzuleben.

Im vergangenen Monat unterzeichnete der NBA-Star bei den Boston Celtics einen Zweijahresvertrag. Das dürfte für die Beziehung der beiden und das gemeinsame Töchterchen in der nächsten Zeit nicht gerade einfach werden. Eine Quelle verriet: "Für ihre kleine Familie freut Khloé der Umzug nicht, aber es freut sie natürlich für Tristan und seine Karriere."

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im November 2020

