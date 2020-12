Ist Tristan Thompson (29) jetzt etwa vor Khloé Kardashian (36) auf die Knie gegangen? Vor vier Jahren gaben die beiden das erste Mal ihre Beziehung bekannt – und bekamen zwei Jahre später die gemeinsame Tochter True (2). Kurz darauf dann der Schock: Tristan hat Khloé betrogen. Seitdem führen die Eltern quasi eine On-Off-Beziehung. Wurde es jetzt aber tatsächlich wieder ernst zwischen den beiden?

Während eines Ausflugs in Boston wurde Khloé jetzt mit einem gewaltigen Klunker am Ringfinger ihrer linken Hand abgelichtet. Nachdem die beiden bereits die Quarantäne zusammen verbracht hatten, vermuten viele Fans nun, dass sich die Reality-Darstellerin und der Sportler verlobt haben. Und nicht nur mit Khloé versteht sich Tristan wohl wieder besser, sondern auch mit ihrer Familie. Zum Muttertag schickte er ihrer Schwester Kim Kardashian (40) sogar Blumen.

Laut TMZ helfen Khloé und Töchterchen True Tristan gerade dabei, sich in Boston einzuleben. Der NBA-Star unterschrieb dort vor Kurzem einen Vertrag. Der Keeping up with the Kardashians-Star halte aber weiterhin an seiner Meinung fest, seinen Wohnort Los Angeles zunächst nicht dauerhaft zu verlassen.

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompsons

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de