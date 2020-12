Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (24) können scheinbar nicht ohneeinander! Seit Mitte November sind der Love Island-Casanova und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin offiziell ein Paar. Seitdem turteln die beiden gemeinsam durch ihre Wahlheimat Köln. Seit einigen Tagen ist der Blondschopf nun aber schon von seiner Liebsten getrennt und das macht ihm ganz schön zu schaffen. Deshalb machte der 23-Jährige seiner Paulina jetzt eine süße Liebeserklärung im Netz!

"Es ist schwer für mich, über Gefühle zu reden, vor allem in der Öffentlichkeit, doch ich vermisse dich voll", schrieb der Politiker-Enkel auf Instagram zu einem Foto seiner Herzdame. Die Sehnsucht nach seiner Partnerin scheint offenbar groß zu sein, denn so ein offenes Liebesbekenntnis ist für den gebürtigen Niedersachsen, der dieses Weihnachtsfest mit seiner Familie in Frankreich verbringt, eher ungewöhnlich. Schon während seiner Zeit in der Datingshow hatte Henrik häufiger darüber gesprochen, dass er nur sehr schwer über seine Gefühlslage sprechen könne.

Auch Paulina scheint ihren Partner sehr zu vermissen und reagierte im Netz sichtlich gerührt auf Henriks öffentliche Liebesbekundung: "Mein Herz" schrieb sie zu einem Screenshot des Beitrags und versah ihre Worte noch mit einem weinenden Emoji und einem Herzchen.

Instagram / henrik_stoltenberg "Love Island"-Kandidat Henrik Stoltenberg

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im November 2020

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Laiendarstellerin

