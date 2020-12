Die beiden können einfach nicht ohneeinander! Seit Mitte November sind Love Island-Frauenheld Henrik Stoltenberg und Ex-Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (24) zusammen – und haben in ihrem knappen Monat als Pärchen schon eine Menge erlebt. So hat die Brünette ihren Partner schon bei seinem ersten Musikvideodreh unterstützt, und der "Bonflonzo"-Interpret durfte bereits die Mama seiner Geliebten kennenlernen. Nun ist Henrik jedoch für kurze Zeit räumlich von Paulina getrennt – und hält diesen Zustand kaum aus!

Das machte der Politiker-Enkel jetzt in seiner Instagram-Story bekannt. Seit zwei Tagen befinde er sich nun nicht mehr in der Wohnung seiner Partnerin und komme damit nur schwer klar. "Ich hätte es nicht gedacht [...] aber ich vermisse jetzt schon meine Freundin. Das ist echt verrückt", erklärte er mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck. Die Zeit ohne die Laiendarstellerin vertreibt er sich gerade augenscheinlich mit Sport – den Clip drehte er nämlich schweißüberströmt kurz nach einem Work-out ab.

Doch auch Paulina fällt es anscheinend schwer, ohne ihren Henrik zu sein. Sie reagierte auf die süße Liebesbekundung ebenfalls in ihrer Instagram-Story. "Boa, ich vermisse Henrik so krass. Normalerweise schläft er jede Nacht neben mir. Jetzt werde ich manchmal wach und dann ist da keiner neben mir. Dann bin ich immer voll traurig", klagte sie.

Instagram / henrik_stoltenberg "Love Island"-Kandidat Henrik Stoltenberg, 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

