Wenn es um ihre Mutter geht, lässt sich Lizzo nicht lumpen! Im Alter von nur 32 Jahren dürfte die Sängerin finanziell bereits ausgesorgt haben: Mit ihrem Song "Truth Hurts" hatte sie 2019 ihren großen Durchbruch gefeiert und war kurz darauf bei den Grammy Awards in stolzen acht Kategorien nominiert worden. Ihren Erfolg und ihre finanzielle Unabhängigkeit genießt die Musikerin aber nicht allein: Stattdessen lässt sie vor allem ihre Mutter daran teilhaben – und überrascht sie deshalb nun mit einem Luxuswagen!

"Ich habe meiner Mutter einen brandneuen Audi zu Weihnachten gekauft!", schreibt Lizzo zu einem Instagram-Clip, in dem sie den SUV an Shari Johnson-Jefferson übergibt. Letztere ist völlig überrascht von dem neuen Auto in ihrer Einfahrt und freut sich sichtlich über das großzügige Geschenk: Mit feuchten Augen bedankt sie sich in dem Clip bei ihrer Tochter. Doch nicht nur für Shari, auch für Lizzo selbst ist der Moment ein ganz besonderer: "Ich erinnere mich, wie ich in meinem Auto saß, als mein Vater verstarb, ich keinen Job und keine Unterkunft hatte und gehofft habe, dass ich mich eines Tages um meine Familie kümmern kann", erklärt der Megastar in einem Kommentar zu dem Post.

Lizzos Fans sind völlig begeistert davon, dass sie ihre eigenen Vorsätze einhält und sich um ihre Mutter kümmert: "Du bist eine tolle Tochter! Dein Vater wäre so stolz auf dich!", schreibt einer ihrer Follower – und auch ein anderer bewundert die Aktion: "Es ist so toll, das mit anzusehen!"

