Eine ziemlich ungewöhnliche Kollektion! A$AP Rocky (32) ist nicht nur für seine Musik bekannt: 2014 gründete der US-Rapper auch eine Kreativagentur namens AWGE, mit der er seitdem Kleidung und Accessoires designt. Für sein neuestes Projekt hat A$AP nun mit dem französischen Luxuslabel Marine Serre zusammengearbeitet. Das Besondere an der Kollaboration: Auf den hochpreisigen Designerstücken sind unter anderem deutsche Hip-Hop-Künstler zu sehen.

Auf den ersten Blick wirken die 850 Euro teuren Hosen etwas wirr und einfach wild gemustert. Bei genauer Betrachtung dürften Musikliebhaber jedoch das ein oder andere Bild erkennen: So sind beispielsweise Plattencover von Kay One (36), Kollegah (36) oder auch Kool Savas (45) als Patches abgedruckt. Auch Die Ärzte sowie Udo Lindenberg (74) werden auf diese Weise von A$AP und seinem Team geehrt. Eine Art Hoodie-Kleid ist außerdem mit dem Logo von YouTube-Star MontanaBlack (32) bestückt.

Deutsche Musiker auf Fashion von A$AP Rocky? Wie genau diese Kombi zustande kommt, ist unklar. Fakt ist jedoch: Marine Serre sitzt in Paris und hat für die außergewöhnlichen Items zu rund 75 Prozent auf recycelte Stoffe gesetzt. Das Unternehmen dürfte sich mit Blick auf eine umweltfreundliche Produktion also an alten T-Shirts aus lokalen beziehungsweise europäischen Shops bedient haben.

Instagram / kayone Kay One, Rapper

Instagram / kollegahderboss Kollega, Rapper

Natasha/MEGA A$AP Rocky im Dezember 2020

