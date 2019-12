Rund vier Monate nachdem der US-Rapper A$AP Rocky (31) aus einem Stockholmer Gefängnis entlassen wurde, kehrte er nun nochmal in die schwedische Hauptstadt zurück. Der "Praise the Lord"-Interpret war Ende Juni 2019 nach einer brutalen Schlägerei festgenommen worden. Daraufhin saß er fast vier Wochen hinter schwedischen Gardinen. Dem Rapstar drohte damals eine mehrjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung. Jetzt gab der 31-Jährige für seine Fans ein Konzert – und setzte sich dabei für Migranten in dem skandinavischen Land ein.

Laut TMZ war der gebürtige New Yorker sehr happy, am Mittwoch in der Stockholmer Ericsson-Globe-Arena auftreten zu dürfen. A$AP sagte in einem Video des Online-Magazins: "Ich habe hier heute Menschen für Liebe und Einheit zusammengebracht." Als Anspielung auf seinen Knast-Aufenthalt performte der Ex-Insasse auf einer nachgebauten Gefängniszelle inklusive "Häftlingen". Besonders schön: Der US-Amerikaner verloste im Vorfeld Freikarten auf Instagram für sozial benachteiligte Einwanderer. So konnten auch Fans beim Konzert dabei sein, die sich die Karten finanziell nicht leisten konnten. Ein Teil der Einnahmen der Veranstaltung gingen zudem an den schwedischen Wohltätigkeitsverband FARR, der sich um Einwanderer kümmert. Denn während seines Gefängnisaufenthaltes im Sommer war er durch seine Mithäftlinge auf die sozialen Probleme im Land aufmerksam geworden.

Nach seiner Festnahme wegen Körperverletzung wurde der Ex-Freund von Kendall Jenner (24) zu einer Geldstrafe in Höhe von rund 1.200 Euro verurteilt. Vergangenen Sommer setzten sich viele Stars für die Freilassung des Künstlers ein. Sogar US-Präsident Donald Trump (73) schickte einen Botschafter in das skandinavische Land, um den Rapper zu unterstützen.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky, November 2019

Splash A$AP Rocky, November 2019

Splash A$AP Rocky, November 2019

