Dieses Hochzeitskleid war nicht so teuer, wie man denken möchte! Nachdem Prinz Harry (36) im Mai 2018 Herzogin Meghan (39) das Jawort gegeben hatte, ist seit wenigen Monaten nun auch seine Ex-Freundin unter der Haube: Cressida Bonas (31) trat im vergangenen Juli mit ihrem Liebsten Harry Wentworth-Stanley vor den Traualtar und präsentierte sich dabei in einem Traum in Weiß – und um an ihrem großen Tag so bezaubernd auszusehen, musste sie nicht einmal viel Geld auf den Tisch legen!

In einem Gespräch mit dem Magazin The Spectator erinnert sich die Blondine, dass sie nur vier Tage vor ihrem Hochzeitstag die Oxford Street auf der Suche nach einem Brautkleid rauf und runter gerannt sei – jedoch erfolglos. Dann habe sie sich aber an ein weißes Spitzenkleid des Modeshauses Whistles erinnert, das sie in James Arthurs Musikvideo zu dem Song "Naked" getragen und anschließend behalten hatte. "Ich ging nach Hause und habe die verstaubte Kutte hinten in meinem Schrank gefunden. Nach etwas Bügeln sah sie so gut wie neu aus", verrät sie.

Die 31-Jährige hatte allerdings nicht nur kein Problem damit, zu ihrer Hochzeit in ein Kleid zu schlüpfen, das sie zuvor schon einmal getragen hatte – darüber hinaus war das Outfit auch noch ein Schnäppchen! Es kostetet schon ursprünglich umgerechnet nur 665 Euro – inzwischen ist das Kleid auf der Whistles-Homepage sogar reduziert für nur 431 Euro erhältlich. Dass sie kein Vermögen für ein klassisches Prinzessinnenkleid ausgegeben hat, scheint Cressida besonders gefallen zu haben. Ihre Hochzeit sei "unvollkommen und doch perfekt gewesen", ein Tag, den sie nie vergessen werde.

Getty Images Cressida Bonas, Schauspielerin

Getty Images Cressida Bonas, Model

Getty Images Cressida Bonas im Dezember 2020

